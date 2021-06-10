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В 5,1 млн обойдется ремонт ЛЭП в селе Покровское под Нижним Тагилом

10 июня 2021, 08:42
Фото: pixabay.com
5,1 миллиона рублей выделено на реконструкцию ЛЭП на улице Мира в селе Покровское под Нижним Тагилом.

Заказчиком выступает АО «Облкоммунэнерго», работы необходимо сделать в течение 120 календарных дней с момента подписания договора. Подрядчик должен реконструировать ВЛ-0,4кВ от ТП-2971 с переводом нагрузки на ТП-2973 и выполнить пуско-наладочные работы.

Временные складские площадки устраиваются на базе РЭС АО «Облкоммунэнерго». Песок и щебень будут поставляться из местных карьеров.

Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия: расставить машины, механизмы и приспособления. Затем подрядчик должен подготовить стойки, просверлить котлованы, установить опоры, крюки, траверсы и изоляторы. Следующими этапами в документации значатся прокладка заземлительных опор, раскатка и натяжение проводов. После этого объект может быть принят в эксплуатацию.

Подрядчику нужно соблюдать требования законодательства по защите окружающей среды. Зеленые насаждения должны быть максимально сохранены, после выполнении работ необходимо провести рекультивацию земельных участков.

Гарантия на работы составляет пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июня 2021 года.

Напомним, осенью 2020 года Нижнему Тагилу было выделено 74 миллиона рублей на реконструкцию ЛЭП. Специалисты обновили 1,3 километра воздушной линии электропередач, а также реконструировали шесть трансформаторных распределительных подстанций в Дзержинском районе.

В Нижнем Тагиле на реконструкцию ЛЭП выделено 74 миллиона рублей
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