Дегтярев добился выделения 2,23 млрд рублей на снос ветхого жилья в Хабкрае

Расселение аварийного жилья - одна из основных проблем Хабаровского края, за решение которой взялся глава региона сразу после того, как был назначен на эту должность. И за короткое время он существенно продвинулся в ее решении. При этом для достижения цели Дегтярев сотрудничал не только с федеральным центром, чтобы "выбить" максимальное финансирование для решения проблемы ветхого жилья, но и с местными властями во всех городах и районах края, чтобы те создали соответствующие программы для своих населенных пунктов.