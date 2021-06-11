Эксперты сообщили о росте цен на недвижимость в Нижнем Новгороде

В то же время эксперты не исключают такого варианта развития событий, что цены на жилье пойдут в рост уже через три недели. А до начала июля еще можно взять ипотеку по таким вариантам: с господдержкой под 5,55 процента на весь срок кредита, семейную ипотеку под 3,99 процента также на весь срок займа.