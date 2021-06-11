Новый сервис подписки на мобильные игры запущен для свердловских геймеров

Теперь для геймеров региона откроется доступ сразу к каталогу из 1200 игр. Версии будут полными, без рекламы и встроенных покупок. Для тех, кто воспользуется сервисом, будет обнулен мобильный интернет-трафик.
Gameloft находится на третьем месте по популярности среди игровых брендов во всем мире. Подписавшись, свердловчане получат доступ не только к собственным играм разработчика. Также можно будет играть в хиты других производителей, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Подписчикам будут доступны новинки и игры-бестселлеры. Например, можно скачать гоночную серию Asphalt, которую загрузили более миллиарда раз.
По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, у россиян растет интерес к мобильному геймингу. За апрель и май сервисом «МегаФон Игры» воспользовалось в два раза больше людей, чем за первый квартал 2021 года. Он отметил, что МегаФон уже работает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES.
Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования, пояснил Влад Вольфсон.
Абоненты смогут выбрать удобный для них формат подписки и оплачивать ее каждый день, раз в неделю или ежемесячно. Заплатить за это будет нужно от 20 до 199 рублей, при этом первый день предоставляется бесплатно. Оплатить подписку можно со счета мобильного телефона.
Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр, отметила региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе Полина Нефидова.
Мобильные игры выбирают около 90% пользователей игрового сервиса оператора. Российские мобильные геймеры больше всего предпочитают игры жанра «Головоломки» — 35% скачиваний от всех мобильных игр. На втором месте находятся «Аркады» (20%) и «Экшн» (15%).