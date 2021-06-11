Новый сервис подписки на мобильные игры запущен для свердловских геймеров

Абоненты смогут выбрать удобный для них формат подписки и оплачивать ее каждый день, раз в неделю или ежемесячно. Заплатить за это будет нужно от 20 до 199 рублей, при этом первый день предоставляется бесплатно. Оплатить подписку можно со счета мобильного телефона.