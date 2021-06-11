Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге

Она не уточнила, по каким именно причинам предприятие готово отказаться от проекта. Однако замминистр ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов заявил, что в министерстве не было принято решение об отмене строительства полигона, сообщает Ура.ру. На данный момент мусор Екатеринбурга свозится на полигон «Северный», который в скором времени будет закрыт.