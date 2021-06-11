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Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге

11 июня 2021, 16:07
Фото: 1mediainvest.ru
«Спецавтобаза», планировавшая строить мусорный полигон «Екатеринбург-Север» возле Березовского, не исключила возможность отказаться от идеи. Об этом заявила директор регоператора Наталья Зубова.

По ее словам, предприятие может отказаться выполнять проект, если в территориальную схему будут внесены изменения.

Если останется в этом потребность, то, возможно, будем строить. Если будут приняты другие решения, и они будут отражены в территориальной схеме, то будут реализованы другие решения,подчеркнула Наталья Зубова.

Она не уточнила, по каким именно причинам предприятие готово отказаться от проекта. Однако замминистр ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов заявил, что в министерстве не было принято решение об отмене строительства полигона, сообщает Ура.ру. На данный момент мусор Екатеринбурга свозится на полигон «Северный», который в скором времени будет закрыт.

Напомним, в мае стало известно, что незаконный полигон ТБО нанес природе 1 миллиард рублей ущерба. Разрешение на использование земли выдали неустановленные чиновники Нижнесергинского муниципального района. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

1 млрд ущерба нанес природе незаконный мусорный полигон в Свердловской области
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