Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге

По ее словам, предприятие может отказаться выполнять проект, если в территориальную схему будут внесены изменения.
Если останется в этом потребность, то, возможно, будем строить. Если будут приняты другие решения, и они будут отражены в территориальной схеме, то будут реализованы другие решения,подчеркнула Наталья Зубова.
Она не уточнила, по каким именно причинам предприятие готово отказаться от проекта. Однако замминистр ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов заявил, что в министерстве не было принято решение об отмене строительства полигона, сообщает Ура.ру. На данный момент мусор Екатеринбурга свозится на полигон «Северный», который в скором времени будет закрыт.
Напомним, в мае стало известно, что незаконный полигон ТБО нанес природе 1 миллиард рублей ущерба. Разрешение на использование земли выдали неустановленные чиновники Нижнесергинского муниципального района. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.