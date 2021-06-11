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Судебный процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» начнется в Свердловской области

11 июня 2021, 08:28
Фото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина о злоупотреблении полномочиями рассмотрит Верхнесалдинский районный суд Свердловской области.

Процесс по делу бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» начинается в 14.00 в пятницу 11 июня, сообщила пресс-служба Верхнесалдинского районного суда Ура.ру.

Заседание по делу о злоупотреблении полномочиями будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, сначала дело в отношении Михаила Воеводина было возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) за махинации в сфере закупок. Позже уголовное дело было переквалифицировано. В данный момент экс-глава корпорации обвиняется в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. По предварительным данным, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.

Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
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