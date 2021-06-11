Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

21 молодая семья из Нижнего Тагила в пятницу 11 июня получила свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. С этим событием будущих новоселов поздравил замглавы Вячеслав Горячкин.
Надеюсь, ваши семьи будут жить в тепле и достатке. Примите наши поздравления — от главы города, от коллег и от меня лично. Благодаря губернатору Свердловской области и мэру Нижнего Тагила, муниципалитет продолжает финансирование программы поддержки молодых семей. Пока нам удается решать эту задачу, отметил Горячкин.
В числе получателей сертификатов и социальных выплат на жилье оказались 8 многодетных семей.
Как отметили в мэрии, в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с 2007 года приобрести жилье смогли 596 семей Нижнего Тагила.
Еще 90 семей с 2016 года получили финансовую поддержку по региональной подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства».
Напомним, в 2020 году число тагильских семей, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада главы города Владислава Пинаева.