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Свыше 20 тагильских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

11 июня 2021, 06:48
Фото: pixabay.com
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получила 21 тагильская семья. Вручение свидетельств состоялось в городской администрации 11 июня.

21 молодая семья из Нижнего Тагила в пятницу 11 июня получила свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. С этим событием будущих новоселов поздравил замглавы Вячеслав Горячкин.

Надеюсь, ваши семьи будут жить в тепле и достатке. Примите наши поздравления — от главы города, от коллег и от меня лично. Благодаря губернатору Свердловской области и мэру Нижнего Тагила, муниципалитет продолжает финансирование программы поддержки молодых семей. Пока нам удается решать эту задачу, отметил Горячкин.

В числе получателей сертификатов и социальных выплат на жилье оказались 8 многодетных семей.

Как отметили в мэрии, в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с 2007 года приобрести жилье смогли 596 семей Нижнего Тагила.

Еще 90 семей с 2016 года получили финансовую поддержку по региональной подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства».

Напомним, в 2020 году число тагильских семей, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада главы города Владислава Пинаева.

На 7% снизилось число нуждающихся в жилье семей в Нижнем Тагиле
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#Семьи#Социальная выплата#Сертификаты#Жилье#Общество#Администрация#Нижний Тагил
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