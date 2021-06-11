Такого не было с февраля: более 12 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

В Свердловской области в период с 10 по 11 июня инфекция лабораторно подтвердилась у 121 жителя региона. Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 58. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Арамильского, Белоярского городских округов, Березовского, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Тавдинского городского округа.