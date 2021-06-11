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Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

11 июня 2021, 15:14
Фото: 1mediainvest.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до земельного участка. В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что доведение газа проводится без привлечения средств жильцов, однако граждане должны сами оплатить подключение к дому.

Отмечается, что газораспределительная организация (ГРО), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили», становится источником финансирования. Также средства возможно привлечь через региональных операторов и механизмы льготных кредитов.

Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром» и его компании.

Требование о том, что необходимо бесплатно проводить газ к земельным участкам, Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию в апреле. Имеются ввиду населенные пункты, в которых проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка не превышает 200 метров, а объем потребления газа — не более 7 куб. м газа в час.

Напомним, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил закрепить на законодательном уровне статусы «единый оператор газификации» и «региональный оператор газификации». Это поможет быстрее подключать пользователей и расширить газификацию по стране.

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#Закон#Газопровод#Газоснабжение#Владимир Путин#Общество
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