Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

Требование о том, что необходимо бесплатно проводить газ к земельным участкам, Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию в апреле. Имеются ввиду населенные пункты, в которых проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка не превышает 200 метров, а объем потребления газа — не более 7 куб. м газа в час.