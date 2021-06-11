Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы

Вечером 2 марта 2021 года обвиняемая вместе со своим супругом пришли в гости к знакомому, у которого на протяжении последующих суток употребляли спиртное. Во время распития алкоголя несколько раз возникали ссоры на почве ревности мужа обвиняемой к хозяину дома, где они находились, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Днём 3 марта 2021 году после очередной ссоры мужчина, у которого гостила супружеская пара, выразил сомнение в том, что обвиняемая может убить человека. После чего она взяла на кухне нож и ударила в грудь супруга, который сидел в кресле и находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив деяние, женщина спрятала нож на кухне за умывальником. Мужчина скончался на месте происшествия практически сразу.
Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Районный суд Талицы назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что в городе Березовский женщина так же убила своего мужа-инвалида. В пылу возникшей ссоры мужчина оскорбил жену и её мать. Осуждённая взяла на кухню нож и, подойдя к дивану, где лежал муж, ударила его в грудь. Женщине дали 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.