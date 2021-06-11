TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы

11 июня 2021, 07:35
Фото: 1Mediainvest.ru
Женщине, которая убила своего мужа, Талицкий районный суд вынес приговор на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Вечером 2 марта 2021 года обвиняемая вместе со своим супругом пришли в гости к знакомому, у которого на протяжении последующих суток употребляли спиртное. Во время распития алкоголя несколько раз возникали ссоры на почве ревности мужа обвиняемой к хозяину дома, где они находились, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Днём 3 марта 2021 году после очередной ссоры мужчина, у которого гостила супружеская пара, выразил сомнение в том, что обвиняемая может убить человека. После чего она взяла на кухне нож и ударила в грудь супруга, который сидел в кресле и находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив деяние, женщина спрятала нож на кухне за умывальником. Мужчина скончался на месте происшествия практически сразу.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Районный суд Талицы назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в городе Березовский женщина так же убила своего мужа-инвалида. В пылу возникшей ссоры мужчина оскорбил жену и её мать. Осуждённая взяла на кухню нож и, подойдя к дивану, где лежал муж, ударила его в грудь. Женщине дали 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Общественность уверена, что тагильчанку Юлию Прокопьеву-Лошагину убил ее муж
Узнать подробнее

Материалы по теме
53-летняя женщина из Кировграда убила мужа из ревности: 8,5 лет она проведет в тюрьмеВ Екатеринбурге женщина убила мужа по приказу «лягушки»
#Суд#Талица#Свердловская область#Убийство#Общество#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25