TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

4 правила для клиентов МФО

13 июня 2021, 10:48
Фото: pixabay.
В настоящее время представить себе современную систему кредитования без микрофинансирования довольно сложно. Оно пользуется особой популярностью среди потребителей.

В большинстве случаев получить займ в МФО быстрее и проще, чем при обращении в банк. Это делает микрокредитование доступным для многих людей. При этом организации, предоставляющие денежные средства в долг, осуществляют переводы любым удобным для клиента способом. Это могут быть займы на моментальную карту сбербанка или другую карту.

Конкуренция между МФО достаточно высокая, поэтому каждая срамиться привлечь клиента более выгодными условиями. А у заемщиков существует широкий выбор компаний и свобода в выборе предложений. Но здесь следует понимать, что проценты при получении микрозайма, скорее всего, будут выше, и существует риск нарваться на мошенников.

Несколько правил для заемщика

Несмотря на то, что на сегодняшний день это распространённая и популярная финансовая операция, если вы решили взять займ, то нужно также обзавестись некоторыми полезными привычками. Это позволит избежать проблем, которые могут возникнуть во время этой процедуры. Во всех ситуациях, касающихся денежных вопросов, следует соблюдать предосторожность.

  1. Прежде чем решиться на получение займа, нужно тщательно продумать план, по которому заемщик планирует рассчитываться с МФО. Организации могут предлагать займ до 100000 на длительный срок на карту и другие заманчивые услуги. Но для клиента нужно оставаться трезвым и здравомыслящим, четко понимая, из каких средств в дальнейшем он будет гасить долг.
  2. Нелишним будет промониторить все предложения, которые кажутся выгодными конкретно для вас. На сегодняшний день сделать это можно, воспользовавшись сайтами-агрегаторами, на которых собраны предложения разных банков и МФО. Таким способом можно значительно сэкономить время, изучив больше информации.
  3. При заключении договора, следует внимательно ознакомиться с его содержанием. Все современные люди прекрасно это понимают. Перед подписанием договора прочитайте его и, если возникнут вопросы, не стесняйтесь задать вопросы представителям другой стороны.
  4. После оформления займа клиент берет на себя определённые обязанности. Если вы оформили заем онлайн, то в личном кабинете будет отражена сумма долга и график ее погашения. Подписав договор, клиент обязуется выполнить его условия.

На правах рекламы

#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25