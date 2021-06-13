4 правила для клиентов МФО

В большинстве случаев получить займ в МФО быстрее и проще, чем при обращении в банк. Это делает микрокредитование доступным для многих людей. При этом организации, предоставляющие денежные средства в долг, осуществляют переводы любым удобным для клиента способом. Это могут быть займы на моментальную карту сбербанка или другую карту.
Конкуренция между МФО достаточно высокая, поэтому каждая срамиться привлечь клиента более выгодными условиями. А у заемщиков существует широкий выбор компаний и свобода в выборе предложений. Но здесь следует понимать, что проценты при получении микрозайма, скорее всего, будут выше, и существует риск нарваться на мошенников.
Несколько правил для заемщика
Несмотря на то, что на сегодняшний день это распространённая и популярная финансовая операция, если вы решили взять займ, то нужно также обзавестись некоторыми полезными привычками. Это позволит избежать проблем, которые могут возникнуть во время этой процедуры. Во всех ситуациях, касающихся денежных вопросов, следует соблюдать предосторожность.
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