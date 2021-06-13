TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за гибели людей в ДТП под Ивделем возбуждено уголовное дело

13 июня 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловская полиция возбудила уголовное дело по 5 части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей).

Руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых призвал водителей быть аккуратнее и внимательнее на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не превышать скорость на дорогах. Он также обратил внимание родителей на необходимость перевозить детей в специальных удерживающих креслах.

Не принимайте близко к сердцу чьи-то глупые поступки на дорогах и тем более не реагируйте на них, игнорируя ПДД и подвергая, таким образом, себя и окружающих смертельной опасности, призвал Валерий Горелых.

За последние несколько дней 13 жителей Урала погибло в результате ДТП.

Напомним, что 12 июня в районе 136 километра автодороги Ивдель – Югра в аварии пострадали две семьи. Первая прилетела из отпуска в Абхазии, вторая отправлялась на отдых. Погибшие находились в машине «Ниссан Кашкай», которая выехала на полосу встречного движения. Они скончались еще до приезда врачей, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.

#Уголовное дело#Автомобиль#ДТП#Смерть#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25