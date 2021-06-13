Свыше 130 свердловчан заразились COVID-19 за минувшие сутки

В России за сутки зафиксировано 14 723 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7 704 и Московской области - 953, а также Санкт-Петербурге — 862. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 208 687 россиян.