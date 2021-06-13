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Свыше 130 свердловчан заразились COVID-19 за минувшие сутки

13 июня 2021, 15:24
Фото: pixabay.com
Более 130 жителей Среднего Урала заразились коронавирусной инфекцией за сутки - с 12 по 13 июня. Общее количество заболевших в регионе за весь период пандемии превысило отметку в 90,7 тысячи случаев.

136 случаев COVID-19 выявлено у свердловчан за сутки

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 34. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского городского округа.

Отмечается, что 318 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 142 из них - в реанимационных отделениях, а 111 подключены к аппаратам ИВЛ.

В общей сложности на Среднем Урале заболели 90 704 жителей.

В России за сутки зафиксировано 14 723 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7 704 и Московской области - 953, а также Санкт-Петербурге — 862. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 208 687 россиян.

13 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале

Всего от инфекции скончались 3 585 свердловчан.

В России общее число летальных случаев достигло 126 430 человек, из них 357 случаев зафиксировано в период с 12 по 13 июня.

Более 84 тысяч свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению

В Свердловской области с 12 по 13 июня из больниц выписано 130 человек, всего от коронавируса выздоровело 84 601 пациент.

По стране за сутки из медучреждений выписано 9 166 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 801 335 жителей страны.

#Здоровье#Свердловская область#Общество#Коронавирус
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