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Дважды за день случился пожар в заброшенной больнице в Екатеринбурге

14 июня 2021, 14:10
Фото: е1.ru
14 июня в Екатеринбурге среди ночи загорелась заброшенная больница в Зеленой Роще. Горели все четыре этажа здания, рушились перекрытия. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

На площади 200 квадратных метров в неэксплуатируемом здании горел мусор, сообщает Е1. Сообщение о пожаре поступило 14 июня в 03:47. Рядом с заброшенной больницей в Зеленой Роще дежурили три экипажа Росгвардии. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать пожар.

Фото: е1.ru

В 13:14 вновь поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании по улице 8 Марта в Екатеринбурге. На площади 50 квадратных метров опять горел мусор. Огнеборцы локализовали очаг возгорания, предприняли меры по недопущению распространения огня.

Фото: е1.ru

Напомним, в Екатеринбурге был согласован проект реконструкции заброшенной больницы в Зеленой роще. После реконструкции объект культурного наследия планировали использовать как медицинское учреждение.

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