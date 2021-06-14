Дважды за день случился пожар в заброшенной больнице в Екатеринбурге

На площади 200 квадратных метров в неэксплуатируемом здании горел мусор, сообщает Е1. Сообщение о пожаре поступило 14 июня в 03:47. Рядом с заброшенной больницей в Зеленой Роще дежурили три экипажа Росгвардии. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать пожар.