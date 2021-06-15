42 случая COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 146 случаев коронавируса. 204 пациента находятся в тяжелом состоянии, 148 из них лежат в реанимационных отделениях, а 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 90 988 пациентов. 127 человек выписаны из больниц за последние 24 часа, таким образом, общее число выздоровевших достигло 84 854 свердловчан. Всего от инфекции скончалось 3 610 жителей региона, из них 13 за прошедшие сутки.