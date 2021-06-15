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42 случая COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

15 июня 2021, 09:58
Фото: 1mediainvest.ru
Еще 42 новых случая коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле с 14 по 15 июня, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии инфекция зарегистрирована у 6 503 тагильчан.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 146 случаев коронавируса. 204 пациента находятся в тяжелом состоянии, 148 из них лежат в реанимационных отделениях, а 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 90 988 пациентов. 127 человек выписаны из больниц за последние 24 часа, таким образом, общее число выздоровевших достигло 84 854 свердловчан. Всего от инфекции скончалось 3 610 жителей региона, из них 13 за прошедшие сутки.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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