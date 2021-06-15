Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США

Химический завод, находящийся недалеко от населенного пункта Роктон в 150 километрах от третьего по величине города США — Чикаго, охватил огонь около 7.30 в понедельник 14 июня, сообщает NBC News.
Из-за пожара были эвакуированы не только сотрудники фабрики, но и жители близлежащих населенных пунктов.
Несмотря на то, что спасателям удалось локализовать огонь, пожар все еще бушует на территории завода, который производит смазочные материалы, металлобрабатывающие и другие жидкости. Огнеборцы отказались тушить пламя водой, так как вместе с ней в почву и местные водоемы могут попасть такие опасные химические вещества, как свинец, серная кислота, азот и прочие.
Эти вещества могут также разноситься через дым и пепел, попадая в организм человека.
Около тысячи местных жителей попали в зону обязательной эвакуации. Власти рекомендовали носить маски всем в радиусе трех миль от места пожара.
Само здание завода практически уничтожено огнем, о пострадавших не сообщается.