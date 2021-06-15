Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США

Несмотря на то, что спасателям удалось локализовать огонь, пожар все еще бушует на территории завода, который производит смазочные материалы, металлобрабатывающие и другие жидкости. Огнеборцы отказались тушить пламя водой, так как вместе с ней в почву и местные водоемы могут попасть такие опасные химические вещества, как свинец, серная кислота, азот и прочие.