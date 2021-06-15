Место и вид стелы "Город трудовой доблести" выберут жители Комсомольска-на-Амуре

Для жителей Комсомольска-на-Амуре звание «Город трудовой доблести» не просто статус. Это признание их большого вклада в Победу страны. Михаил Дегтярев об этом знает. Политик все последние месяцы осуществлял контроль за процедурой сбора нужной документации. Ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания за заслуги в годы ВОВ врио губернатора сам передал президенту России Владимиру Путину. Указ о присвоении городу высокого статуса российский лидер подписал в конце весны нынешнего года.