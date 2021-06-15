Нужна ли прививка для отдыха за границей

Posted 15 июня 2021, 16:01
Published 15 июня 2021, 16:01
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
Возможен ли отдых без прививок? Все ли государства требуют с гостей справки о вакцинации? Что требуется для того, чтобы отпуск в другой стране стал не только комфортным, но и безопасным?.
Со стартом массовой вакцинации в начале этого года возникла целая волна самых разных слухов. Прежде всего, заговорили о введении так называемых ковид-паспортов, которые должны стать пропуском для беспрепятственных путешествий по всему миру.
У многих эти разговоры вызвали весьма негативную реакцию, поскольку люди не хотят зависеть от бумажки в своих планах путешествовать и посещать разные страны. К тому же не все еще готовы делать прививку, опасаясь возможных последствий.
С наступлением сезона отпусков и активизации поездок слухи только усилились: начали говорить о том, что вакцинация может стать обязательной для тех, кто хочет выехать за границу, мол, ряд стран требует по прилете, помимо теста ПЦР, еще и справку о сделанной прививке от COVID-19.
Но ни одно из этих утверждений в итоге не является на сто процентов правдивым. Да, некоторые государства действительно пропускают на свою территорию обладателей ковидного сертификата. Но российские вакцины пока не приняты международным сообществом, соответственно, даже факт сделанной прививки не даст россиянам «зеленый свет» в США, страны Евросоюза и еще ряд крупных держав. Пока вакцинированных «Спутником V» впускают на территорию только некоторых стран, как правило, это дружественные России государства, в основном бывшие страны СНГ.
Сегодня выдача сертификатов о вакцинации уже активно внедряется в ряде стран, в том числе и в России. Но пока это только медицинский документ, и он никак не влияет на возможность граждан передвигаться. Об этом уже заявили в странах ЕС, где, кстати, уже разрабатывается единый для всего Евросоюза сертификат о вакцинации.
В России тоже начали работу над отметкой о вакцинации – ее предлагается сделать в форме QR-кода, который будет вписан в загранпаспорт. Но поскольку точные международные стандарты в отношении этого порядка еще не приняты, то и речь о внедрении кода пока не идет. В этой связи можно смело заявить, что именно при выезде с целью отдыха прививка не нужна.
Другое дело, что граждане должны позаботиться о своей безопасности в чужой стране и привиться уже сознательно.
Ситуация во всем мире сегодня такова, что в каждой отдельно взятой стране существует своя коронавирусная история, исходя их которой и определяется прием туристов. Где-то требуются и ковидные справки, и ПЦР-тесты, а где-то вообще ничего. В одних государствах посадят на платный карантин, в других – потребуют медицинскую страховку, которая покроет все расходы на лечение от ковида.
Как правило, стандартный набор для большинства государств, открытых для туризма, - это свежий ПЦР-тест, сданный на 96 или 72 часа, в редких случаях – за 48 часов, а также медицинская анкета. Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора советуют в обязательном порядке взять с собой маски и перчатки, причем не только взять, а активно пользоваться ими в дороге и в поездке.
Также в вашей аптечке должны быть антисептик, противовирусные препараты, жаропонижающие средства, средства от отравления и кишечных расстройств. Ну и конечно, лекарства от ваших хронических заболеваний, если таковые имеются.
Сегодня для граждан России открыто более 55 стран мира. Другое дело, что именно туристов впустят не все государства. Вся информация об этом есть в сети Интернет, причем она постоянно обновляется. Собираясь за пределы страны, туристы должны тщательно изучать эпидемиологическую обстановку и действовать сообразно ей. Эксперты не советуют лететь без прививки в страны с большим числом заболевших, где не запущена массовая вакцинация.
Если вы все-таки решили привиться, то не делайте этого в день поездки, предупреждают в Минздраве. Лучше вакцинироваться за 2-3 дня до рейса. И помните, что антитела вырабатываются в течение 42 дней.
Не так давно Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой поскорее открыть популярные зарубежные направления для вакцинированных россиян. Пока же лидерами в рейтинге государств, которые чаще всего посещают граждане нашей страны, являются Греция, Мальдивы и Хорватия. Все эти страны открыты для туризма и требуют по прилете справку о прошедшей вакцинации, а в ее отсутствие – свежий ПЦР-тест На карантине сидеть не придется.
Более мягкие условия для въезда в соседние с нами страны – Беларусь, Абхазию, государства Средней Азии и Кавказа. Правда, поехать туда желающих куда меньше.