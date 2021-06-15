Нужна ли прививка для отдыха за границей

В России тоже начали работу над отметкой о вакцинации – ее предлагается сделать в форме QR-кода, который будет вписан в загранпаспорт. Но поскольку точные международные стандарты в отношении этого порядка еще не приняты, то и речь о внедрении кода пока не идет. В этой связи можно смело заявить, что именно при выезде с целью отдыха прививка не нужна.