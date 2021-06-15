Тагильский ростовщик вновь обогащается за счет заемщиков через суды

У нас с Макаренко была договоренность на 100 тысяч рублей в 2019 году, а когда пришло время платить, выяснилось, что с меня требуется 150 тысяч, при условии, что по своей задолженности я все обязательства исполнил. Но я выплачивал все не на тот счет, который указан в договоре, потому что Макаренко так попросил. Спустя некоторое время я узнал, что на меня подали в суд, все документы и скриншоты доказывающие мою невиновность у меня есть, я буду защищаться,заявил Александр.