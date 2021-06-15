За хищение у клиентов 105 миллионов екатеринбуржец предстанет перед судом

Изначально ООО создавалось из корыстных побуждений, поскольку уралец имел достаточно знаний и опыта в сфере малоэтажного индивидуального строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. С апреля 2018 года по 2019 года мужчина вводил в заблуждение граждан, которые хотели построить жилые дома на принадлежащих ему земельных участках. После екатеринбуржец заключал с клиентами договоры строительного подряда. Он убеждал, что люди должны вносить средства в качестве аванса исключительно в наличной форме.