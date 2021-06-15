За хищение у клиентов 105 миллионов екатеринбуржец предстанет перед судом

Изначально ООО создавалось из корыстных побуждений, поскольку уралец имел достаточно знаний и опыта в сфере малоэтажного индивидуального строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. С апреля 2018 года по 2019 года мужчина вводил в заблуждение граждан, которые хотели построить жилые дома на принадлежащих ему земельных участках. После екатеринбуржец заключал с клиентами договоры строительного подряда. Он убеждал, что люди должны вносить средства в качестве аванса исключительно в наличной форме.
Это было сделано для того, чтобы деньги нельзя было отследить. В бухгалтерской документации организации денежные суммы также не отражались.
Также для того, чтобы скрыть схему преступлений, предприниматель выполнял часть строительных работ, но пользовался созданной им системой ненадлежащего ведения бухгалтерского учета. За ее счет деньги заказчиков не в полном объеме вносились на расчетные счета организации. Обвиняемый использовал их по собственному усмотрению, без оформления документации.
В результате оказались обмануты 42 клиента. Они лишились 105 миллиона рублей. На данный момент прокуратура направила обвинительное заключение в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Напомним, 9 июня был вынесен приговор застройщику ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле. Финансовый директор «СУ-1» получила 3,6 года колонии общего режима, а директор был отправлен на принудительное лечение.