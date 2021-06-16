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16-летний свердловчанин набросился на приятеля с ножом и порезал ему горло

16 июня 2021, 08:52
Фото: 1Mediainvest.ru
29 мая 2021 года в Шалинском районе Свердловской области подросток, набросившись на приятеля, ударил его четыре раза кухонным ножом и перерезал пострадавшему горло. После этого парень вызвал скорую и полицию.

Пострадавшего доставили в шалинскую больницу в тяжёлом состоянии. У него ножевые ранения в области шеи, плеча и уха, пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург».

В Следственном комитете отдел СКР Первоуральска возбудил дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

На месте происшествия были конфискованы нож и толстовка нападавшего с пятнами крови. Помимо прочего, выяснилось, что нападавший состоит на учёте в ПДН за угон автомобиля.

В СКР по Свердловской области отметили, что обстоятельства данного инцидента сейчас выясняются следователями СКР в рамках возбуждённого уголовного дела. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Подростку грозит до 10 лет лишения свободы, однако до суда он будет на свободе. В отношении него была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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#Свердловская область#Общество#Ножевые ранения#Происшествия
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