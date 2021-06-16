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4-летний мальчик частично лишился пальца после катания на карусели в Нижнем Тагиле

16 июня 2021, 14:54
Фото: скриншот видео ТК «Телекон»
Четырехлетний житель Нижнего Тагила, получивший травму после катания на карусели, частично лишился пальца. Теперь двор на Вагонке проверяет прокуратура.

16 июня стало известно, что, несмотря на улучшения, палец все равно пришлось частично ампутировать. Об этом ТК «Телекон» рассказала мама пострадавшего мальчика Кристина. На данный момент карусель, на которой травмировался ребенок, была убрана. Отмечается, что двор относится к двум домам, поэтому его обслуживают две управляющие компании. 16 июня тагильчанка получила письмо с сожалениями от одной из управляющих компаний.

Готовы оказать посильную помощь в лечении ребенка. Просят прислать копию диагноза и чеков. На лекарство и лечения ребенка,отметила Кристина.

Однако остается неизвестным, кому именно из двух УК принадлежит карусель. Это будет установлено в ходе проверки. В обе компании — «Дружба» и «Райкомхоз» — прокуратура направила запросы. Также представители первой управкомпании пообещала убрать небезопасные остатки от стоявших здесь когда-то конструкций. Представители «Райкомхоза», по словам Кристины, на контакт не пошли.

Теперь тагильчанка дожидается результатов проверки прокуратуры, после чего планирует обратиться в суд. В прокуратуре подтвердили, что примут меры для защиты интересов ребенка.

Напомним, ребенок травмировал палец, катаясь на железной карусели в виде глобуса во дворе дома № 66 на улице Энтузиастов вечером в среду, 2 июня.

Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели
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#Прокуратура#Вагонка#Травма#Детская площадка#Нижний Тагил#Происшествия
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