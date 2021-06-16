4-летний мальчик частично лишился пальца после катания на карусели в Нижнем Тагиле

16 июня стало известно, что, несмотря на улучшения, палец все равно пришлось частично ампутировать. Об этом ТК «Телекон» рассказала мама пострадавшего мальчика Кристина. На данный момент карусель, на которой травмировался ребенок, была убрана. Отмечается, что двор относится к двум домам, поэтому его обслуживают две управляющие компании. 16 июня тагильчанка получила письмо с сожалениями от одной из управляющих компаний.