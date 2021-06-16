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Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле

16 июня 2021, 06:20
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Конкурс по определению подрядчика, который за 10,5 миллионов рублей займется возведением стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле, не состоялся. На него никто не заявился.

По окончании срока подачи заявок, назначенном на 09.00 во вторник 15 июня, не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, следует из протокола комиссии.

Таким образом, электронный аукцион признан не состоявшимся.

Напомним, на установку архитектурной композиции «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле выделено 10,5 миллиона рублей. На стеле должен быть размещен герб города, Орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания, а также зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке.

Стела «Город трудовой доблести» за 10,5 млн появится на въезде в Нижний Тагил
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#Электронный аукцион#Спарк#Город трудовой доблести#Аукцион#Администрация#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Эксклюзив
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