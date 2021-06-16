Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле

Напомним, на установку архитектурной композиции «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле выделено 10,5 миллиона рублей. На стеле должен быть размещен герб города, Орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания, а также зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке.