Детскую площадку обустраивают строители за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Плитку-шестигранник в Тагиле не производили, для нас сделали специальную матрицу. К концу недели начнут отгружать. Строители уже поставили первый большой игровой комплекс, под другие элементы бетонируют фундаменты. Производитель монтирует конструкции сам, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.