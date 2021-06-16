Детскую площадку обустраивают строители за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжается реконструкция сквера за ДК «Юбилейный». Дорожки уже выставлены и отсыпаны на 90%.
Плитку-шестигранник в Тагиле не производили, для нас сделали специальную матрицу. К концу недели начнут отгружать. Строители уже поставили первый большой игровой комплекс, под другие элементы бетонируют фундаменты. Производитель монтирует конструкции сам, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, благоустройство сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Площадь реконструкции составляет 4,3 гектара, на работы выделено более 71 миллиона рублей. Вместо спиленных деревьев планируется высадить 36 новых, а также обустроить 100 погонных метров живой изгороди из спиреи. Генеральным подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».