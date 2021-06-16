«Единая Россия» подвела итоги по введенным мерам поддержки ИП и самозанятых

«По предложенным партией идеям были приняты законы, согласно которым не подлежит списанию за наличие задолженностей ряд социальных выплат, в частности алименты и маткапитал», - рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он пояснил, что россияне со статусом самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также граждане с пенсиями и зарплатами на уровне прожиточного минимума теперь смогут сохранить на банковских счетах средства в размере этого самого прожиточного минимума.