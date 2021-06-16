Екатеринбургских военных отправили в тайную командировку в Нагорный Карабах

Напомним, военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился в сентябре 2020 года. В обеих странах было введено военное положение. В ноябре того же года военные действия прервались. Тогда же в Нагорный Карабах стали отправлять военных из России, чтобы помочь местному населению восстановить регион после военных действий.