«Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Нижнем Тагиле!

Процесс улучшения условий на предприятиях в «Норникеле» ведется под девизом: «улучшение на всех этапах – от проходной до рабочего места». Сотрудники отмечают высокий уровень безопасности работы и создание комфортной среды. В 2021 году на развитие программы модернизации планируется потратить более 2 млрд рублей – рекордная сумма, благодаря которой изменения будут заметны каждому работнику компании. Ещё в прошлом году, в сложных эпидемиологических условиях были модернизированы самые разные объекты предприятия: улучшены гардеробы и душевые, организованы удобные комнаты отдыха, столовые и многое другое.