Персональный вагон для заболевшей COVID-19 присоединили к поезду в Екатеринбурге

В уральской столице железнодорожникам пришлось в экстренном порядке прицеплять к хвосту состава дополнительный вагон. Для самоизоляции проводница пересела в него. Во время пандемии COVID-19 были выработаны многочисленные правила, все рекомендации санврачей исполняются, заверили в РЖД. Перед заступлением в рейс у сотрудников измеряют температуру, осматривают их на предмет симптомов. Пока поезд находится в пути, за сотрудниками также ведется наблюдение.