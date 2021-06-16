Порнографию предложили легализовать в интернете через «Госуслуги»

В итоге все расходы оплатят простые интернет-пользователи, даже те, кто вообще не пользуется порноконтентом. Это продиктовано тем, что затраты на установку оборудования закладываются в общий тариф. Так уже однажды было при введении «пакета Яровой», который спровоцировал заметный рост цен на услуги интернет-провайдеров.