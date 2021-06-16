Родственники утонувшего на Чусовой подростка рассказали свою версию его гибели

Крестный отец погибшего молодого человека уверяет, что он утонул не днем, как сообщалось ранее, а ночью, около 01.00 в понедельник 14 июня. Подростку было 16 лет, он работал инструктором по сплавам и поплыл на противоположный берег за лодкой, чтобы переправить инвентарь группы, с которой сплавлялся по маршруту, сообщает Е1.