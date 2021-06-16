Тагильский «Водоканал» наказан за нарушение санитарных требований к питьевой воде

Напомним, по итогам проверки прокуратуры в отношении «Водоканал-НТ» возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Учреждение не исполняло обязательства по договорам и не реагировало на заявки жителей города о затопленных подвалах своевременно.