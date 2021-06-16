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Туша лося гниет в реке Нейва под Нижним Тагилом

16 июня 2021, 12:25
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Мертвый лось лежит с весны в деревне Луговая под Нижним Тагилом. Туша находится прямо в реке Нейва.

Лося обнаружили местные жители после того, как с реки сошёл лёд.

Запах тухлятины стоит невыносимый. Все видят, все знают, но… молчат! А ведь многие купаются и отдыхают там, чуть ниже по течению от этого места, сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Она отметила, что возможно гибель лося носит криминальный характер.

В природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила по этому поводу обращений не поступало.

Дикие животные относятся к департаменту животного мира. Работники должны выезжать и проводить проверки, возможно лось был убит незаконно. А специалисты из департамента ветеринарии должны обработать местность от паразитов, рассказал редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Тюрин.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что информация передана директору Новоасбестовского охотхозяйства «НПК УВЗ» Александру Федорченко. Туша будет убрана в ближайшие дни.

В охотничьем хозяйстве Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru получить комментарий не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

Напомним, 6 июня в Нижнем Тагиле садоводов на Старателе напугала самка лося. Животное вышло из леса и стало прыгать через заборы. Люди не знали куда обратиться и как поступить в этой ситуации.

Вышедший из леса лось напугал садоводов в Нижнем Тагиле
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