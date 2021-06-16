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Впервые за 101 год: очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге

16 июня 2021, 16:54
Фото: 1mediainvest.ru
Температурный рекорд вновь побит в Екатеринбурге. 16 июня воздух прогрелся до +33,9 °C. Этот день стал самым жарким за 101 год.

В 17.00 был превышен суточный рекорд максимальной температуры для 16 июня от 1 920 года (+32.8). Об этом заявил эксперт в метеорологии Алексей Пулин. Данные Гидрометцентра гласят, что минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1 886 году. Тогда столбили термометров показали при -1,1 °С, сообщает Е1.

В ночь, 17 июня, полярный фронт будет расположен над югом Свердловской области, подчеркнул Алексей Пулин. В связи с этим прогнозируются грозы с ливневыми осадками. Рано утром в четверг холодный фронт достигнет Среднего Урала, а к вечеру минует весь регион.

Напомним, в Екатеринбурге в мае уже был побит температурный рекорд. Понедельник, 24 мая, считался самым теплым за последние 105 лет.

Очередной температурный рекорд за последние 105 лет побит в Екатеринбурге
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