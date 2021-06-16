Впервые за 101 год: очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге

В 17.00 был превышен суточный рекорд максимальной температуры для 16 июня от 1 920 года (+32.8). Об этом заявил эксперт в метеорологии Алексей Пулин. Данные Гидрометцентра гласят, что минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1 886 году. Тогда столбили термометров показали при -1,1 °С, сообщает Е1.