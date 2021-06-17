Госнаграду получил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин

О вручении высокой награды от председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Балыбердин.
Благодарность объявлена за работу в Госдуме, за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма.
Мне очень приятно, конечно, и неожиданно, что Вячеслав Викторович решил оценить мою работу, прокомментировал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.
Он отметил, что церемония наград проходила 16 июня в «Ореховом зале» Госдумы в Москве. Вместе с ним награды — благодарности и грамоты за вклад в работу Государственной Думы получили еще 11 действующих депутатов Государственной думы из различных регионов страны.