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Госнаграду получил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин

17 июня 2021, 07:10
Фото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»
За вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в России благодарность представителю Нижнего Тагила в Госдуме Алексею Балыбердину вручил Вячеслав Володин.

О вручении высокой награды от председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Балыбердин.

Благодарность объявлена за работу в Госдуме, за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма.

Мне очень приятно, конечно, и неожиданно, что Вячеслав Викторович решил оценить мою работу, прокомментировал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Он отметил, что церемония наград проходила 16 июня в «Ореховом зале» Госдумы в Москве. Вместе с ним награды — благодарности и грамоты за вклад в работу Государственной Думы получили еще 11 действующих депутатов Государственной думы из различных регионов страны.

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