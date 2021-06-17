Госнаграду получил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин

Он отметил, что церемония наград проходила 16 июня в «Ореховом зале» Госдумы в Москве. Вместе с ним награды — благодарности и грамоты за вклад в работу Государственной Думы получили еще 11 действующих депутатов Государственной думы из различных регионов страны.