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Выпускник уральского колледжа с зелеными волосами добился повышения оценки за диплом

17 июня 2021, 15:33
Фото: 1mediainvest.ru
Студент екатеринбургского политехнического колледжа Роман, которому на защите выпускной работы снизили оценку из-за цветных волос и сережки в ухе, добился пересмотра результатов. Теперь ему поставят «отлично».

По словам молодого человека, он составил заявление, в котором обжаловал оценку, после чего независимая комиссия пересмотрела работу.

Сегодня мне позвонили из колледжа, извинились. Сказали, что произошла недопустимая ситуация,рассказал E1 Роман.

Юноша подчеркнул, что с преподавателями, которые раскритиковали его внешний вид, он с момента защиты диплома не общался. Отмечается, что одна из педагогов была классным руководителем Романа. Теперь молодой человек рад, что смог «добиться справедливости».

Но если бы это был не я, а другой человек, которому очень важна была бы оценка для поступления, например, куда-то дальше?отметил Роман.

На данный момент он рассматривает вариант того, чтобы подать в суд на преподавателей и получить моральный ущерб.

Напомним, видео с защиты выпускной работы распространилось в соцсетях. На кадрах с места событий можно увидеть, как преподаватели оглашают оценки и останавливаются на имени выпускника Романа. Педагог отмечает, что необходимо соблюдать дресс-код. Студент объясняет, что вся одежда осталась в другом городе, так как он переехал в Екатеринбург недавно.

Студенту колледжа в Екатеринбурге снизили оценку из-за зеленых волос и сережки
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