TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Контроль за соблюдением «антиковидных» мер в Нижнем Тагиле будет усилен

18 июня 2021, 09:51
Фото: 1mediainvest.ru
Ужесточение контроля за соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции планируется в Нижнем Тагиле в связи с ростом заболеваемости.

Заместитель начальника нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев в ходе доклада на заседание оперштаба по противодействию распространения коронавируса рассказал, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью в городе ухудшилась, сообщает пресс-служба мэрии.

Эпидемиологические расследования показали, что чаще всего заражение инфекцией происходит на инфраструктурных объектах, в том числе на рабочих местах. На эту долю приходится 70% от всех случаев. На втором месте домашние очаги. Там коронавирусом заражаются примерно в 20% случаев. Оставшиеся 10% не имеют источника, так как пациенты отрицают вероятность контакта с заболевшими.

Огнев отметил, что масочный режим, социальная дистанция и другие меры безопасности в общественных местах и транспорте соблюдаются недостаточно.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров рассказал, что на текущий момент в Нижнем Тагиле прошли вакцинацию 41 тысяча человек (25% от плана).

Вакцина в городе есть. Прививочные бригады городских поликлиник активно выезжают на предприятия и в организации. Медики готовы отвечать на вопросы жителей о вакцинации, в том числе в средствах массовой информации, пояснил Валерий Суров.

По итогам заседания было принято решение об усилении контроля за соблюдение противоэпидемических мер. Руководителям дано поручение о надзоре за водителями и пассажирами в части использования масок. Управлению промполитики и развития предпринимательства поручено наблюдать за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общепита.

В общественных местах будут регулярно проводиться рейды полицией, которая будет выявлять нарушителей масочного режима.

#Масочный режим#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25