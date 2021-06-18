Контроль за соблюдением «антиковидных» мер в Нижнем Тагиле будет усилен

Заместитель начальника нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев в ходе доклада на заседание оперштаба по противодействию распространения коронавируса рассказал, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью в городе ухудшилась, сообщает пресс-служба мэрии.
Эпидемиологические расследования показали, что чаще всего заражение инфекцией происходит на инфраструктурных объектах, в том числе на рабочих местах. На эту долю приходится 70% от всех случаев. На втором месте домашние очаги. Там коронавирусом заражаются примерно в 20% случаев. Оставшиеся 10% не имеют источника, так как пациенты отрицают вероятность контакта с заболевшими.
Огнев отметил, что масочный режим, социальная дистанция и другие меры безопасности в общественных местах и транспорте соблюдаются недостаточно.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров рассказал, что на текущий момент в Нижнем Тагиле прошли вакцинацию 41 тысяча человек (25% от плана).
Вакцина в городе есть. Прививочные бригады городских поликлиник активно выезжают на предприятия и в организации. Медики готовы отвечать на вопросы жителей о вакцинации, в том числе в средствах массовой информации, пояснил Валерий Суров.
По итогам заседания было принято решение об усилении контроля за соблюдение противоэпидемических мер. Руководителям дано поручение о надзоре за водителями и пассажирами в части использования масок. Управлению промполитики и развития предпринимательства поручено наблюдать за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общепита.
В общественных местах будут регулярно проводиться рейды полицией, которая будет выявлять нарушителей масочного режима.