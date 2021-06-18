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Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых РПЦ озвучит в ноябре

18 июня 2021, 03:49
Фото: Российский Императорский Дом
Вопрос о подлинности останков семьи Романовых будет рассмотрен на Архиерейском соборе Русской православной церкви в середине ноября. Синод постановил опубликовать результаты экспертиз по завершении расследования.

Члены Синода постановили опубликовать информацию о результатах экспертиз останков царской семьи Романовых после их завершения. После того, их рассмотрит очередной Архиерейский Собор, следует из сообщения, размещенного на сайте Московского патриархата после заседания синода, которое прошло 17 июня.

На минувшей встрече синод ознакомился с результатами различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, антропологических и других. Их представил СКР.

Опубликовать результаты экспертиз по завершении расследования постановил синод после Архиерейского собора РПЦ, который назначен на 15 — 18 ноября 2021 года.

Напомним, в 2020 году экспертиза подтвердила принадлежность найденных в 1979 году останков царской семье Романовых. Детальный анализ первоисточников и документов дал возможность воссоздать картину событий.

Экспертиза подтвердила принадлежность найденных в 1979 году останков царской семье
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#Останки#Экспертиза#Романовы#РПЦ#Общество
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