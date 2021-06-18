Трамвай загорелся возле ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

Трамвай следовал по маршруту № 8 УВЗ — Приречный район, однако произошло короткое замыкание без последующего горения, сообщил редакции начальник девятого отряда пожарной охраны Сергей Колчин. По его словам, из вагона самостоятельно эвакуировались 40 пассажиров, кондуктор и водитель.
Выезжали одна автоцистерна и пять человек личного состава,отметил Сергей Колчин.
Напомним, 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова задымился новый низкопольный трамвай. В результате транспортное средство остановилось, и из него начали эвакуироваться пассажиры. Спустя некоторое время к месту происшествия приехали два пожарных автомобиля.