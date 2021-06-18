Трамвай загорелся возле ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

Напомним, 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова задымился новый низкопольный трамвай. В результате транспортное средство остановилось, и из него начали эвакуироваться пассажиры. Спустя некоторое время к месту происшествия приехали два пожарных автомобиля.