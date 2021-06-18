Усилить контроль за качеством благоустройства поручено свердловским мэрам

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта в Свердловской области благоустраивается 72 территории. Общая сумма работ составляет 1,8 миллиарда рублей. Экономия средств на торгах по подбору подрядчиков позволила направить оставшиеся средства на дополнительные объекты — территории у Верхотурской детской школы искусств, улицы Советской с пешеходной зоной по улице Мизерова в Красноуфимске и Тихомировского парка в Краснотурьинске. На реконструкцию этих площадок было выделено 70,3 миллиона рублей. Еще 172,2 миллиона направлены на продолжение работ на объектах, расположенных в Екатеринбурге, Верхнем Тагиле, Березовском и Верхних Сергах.