В Москве разрешат отстранять от работы без зарплаты людей за отказ прививаться

Телеграмм-канал «Мейстер» назвал такой шаг «разумным». Чиновники обязали работодателей привить 60% своего персонала, но законных оснований заставить граждан, не желающих делать укол, у них нет. Не давать людям работать, не платя им при этом деньги, российские власти посчитали хорошим стимулом.
Нельзя забывать и о «пограничных случаях». Без денег рискуют остаться также москвичи, которым прививки противопоказаны по медицинским показателям. Кроме того, средств к существованию лишатся горожане, которые сейчас находятся на больничном. Они ведь тоже пока не могут вакцинироваться.
Все хорошо знают как отечественные бизнесмены при первой удобной возможности предпочитают «оптимизировать» расходы. Российские чиновники так и не разработали список исключений к документу, разрешающему работодателям отстранять людей от трудовой деятельности без сохранения зарплаты за отказ прививаться, пишут авторы «Мейстер».