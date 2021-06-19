TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кошка и котенок выброшены из окна многоэтажки во время семейной ссоры на Урале

19 июня 2021, 10:40
Фото: pixabay.com
Кошка и котёнок оказались выброшены 18 июня из окна пятиэтажного дома в Березовском на улице Гагарина, 15/4. Ребёнок кинулся на улицу с криками о помощи.

По словам свидетелей, в семье произошёл конфликт. Ссора началась на улице, когда семья вместе с ребёнком направлялась к дому, а после того, как они вошли в квартиру, на асфальт из окна полетели котёнок и кошка.

Последняя осталась жива, хотя получила тяжелые травмы. У неё повреждена мордочка, сломана задняя лапа и сильный ушиб на спине. Котёнок погиб.

На данный момент кошка передана ветеринарам, которые занимаются её лечением.

Ребенок был рядом и продолжал кричать. Я выбежала к мальчику, отвела в сторону, чтобы он этого ничего не видел, рассказала для E1.RU жительница дома, где произошел инцидент.

Очевидцы также отмечают, что заметили на лице мальчика синяки. После инцидента на место прибыла полиция, а ребёнка направили в управление в отделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в июне в соцсетях появилось видео, на котором жительница Нижнего Тагила во время прогулки избивала свою собаку, таская её за ошейник и называя «тварью». Жители города были возмущены вопиющей жестокостью и настаивали на привлечении данной гражданки к ответственности за жестокое обращение с животным.

«Нравится?!»: видео избиения собаки жительницей Нижнего Тагила появилось в соцсетях
Узнать подробнее

#Супруги#Живодерство#Кошка#Ребенок#Ссора#Котенок#Семья#Конфликт#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25