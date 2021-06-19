Кошка и котенок выброшены из окна многоэтажки во время семейной ссоры на Урале

Напомним, что в июне в соцсетях появилось видео, на котором жительница Нижнего Тагила во время прогулки избивала свою собаку, таская её за ошейник и называя «тварью». Жители города были возмущены вопиющей жестокостью и настаивали на привлечении данной гражданки к ответственности за жестокое обращение с животным.