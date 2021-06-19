Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз

МЧС наращивает свои силы. Сейчас готовятся выехать на КамАЗе из Ивделя еще пять человек, и уже сегодня вечером они будут в базовом лагере. Сегодня будут продолжены работы по тушению с помощью ранцевых лесных огнетушителей и прокладке минерализованной полосы, заявили в пресс-службе заповедника.