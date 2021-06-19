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Posted 19 июня 2021,, 15:13

Published 19 июня 2021,, 15:13

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области

Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области

19 июня 2021, 15:13
Фото: TagilCity.ru
Рекордное обмеление рек зафиксировали эксперты в Свердловской области. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.

Уровень воды в реке Тагил составил на пять сантиметров ниже низшего, когда-либо наблюдаемого в мае. Также приближена к норме и ниже нормы на 20% водность была зафиксирована Лозьвы, Тавды, Сосьвы, Тобола, рек бассейна Камы до впадения Чусовой. Многие другие реки оказались обезвожены. А водность в этом году стала рекордно низкой: уровень воды меньше нормы в два-три раза, а где-то даже ниже низших значений за весь период наблюдений, заявляет глава отдела гидрологических прогнозов Уралгидромета Неля Мирошникова.

Река Тагил, по следам на берегу видно, что уровень воды значительно снизился. Река Тагил, по следам на берегу видно, что уровень воды значительно снизился.
Река Тагил, по следам на берегу видно, что уровень воды значительно снизился.
Фото: tagilcity.ru

Норма уровня воды в водоеме определяется исходя из наблюдений, которые проводятся уже на протяжении порядка 90 лет. Наблюдатели Уралгидромета замеряют уровень водности ежедневно два раза в день — утром и вечером.

Периоды наблюдения тянутся с 30 годов прошлого века. За такой длинный промежуток времени показателей, равных нынешним, не было никогда,заявляет Мирошникова.

Что случилось с реками

Самыми низкими показателями по уровню воды в регионе отличились река Уфа в Красноуфимске — водность в мае была зафиксирована в три раза меньше нормы. Река Ирбит в селе Зайково. Там уровень воды оказался на 15 сантиметров ниже низшего в мае за весь период наблюдений. Река Нейва в селе Черемшанка — водность в мае в три раза меньше должного уровня. И река Тагил в Нижнем Тагиле — уровень воды на пять сантиметров ниже низшего.

Река Тагил. Река Тагил.
Река Ирбит.Река Ирбит.
Река Уфа.Река Уфа.
Река Тагил.
Фото: ФГБУ управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ

Такой показатель специалисты связывают с низким количеством осадков за апрель и первую половину мая 2021 года. Результат дефицита осадков сказывается на реках уже в течение двух месяцев. Недобор был во многих районах в апреле, а в мае на высоком температурном фоне аномалии били рекорды. Метеорологические условия сложились так, что высокие показатели уровня воды опустились сразу до минимальных и даже ниже низших.

В апреле осадков до формирования пика половодья было в два раза меньше, чем характерно для указанного периода. Пик половодья также был ниже из-за низкого уровня осадков. Данная проблема связана напрямую с погодными условиями. С каждым годом влияние метеорологических условий на реки увеличивается. Мы сталкиваемся с аномалиями постоянно и, конечно, это сказывается на режиме рек,рассказала TagilCity.ru Неля Мирошникова.

Согласно дневнику погоды на сайте Gismeteo.ru, в апреле 2020 года дождливая погода была четыре дня. Снег в апреле выпадал в течение двух дней. В 2021 году в том же месяце осадков было меньше. Снежная погода была два раза, а дожди пролили всего три раза. В мае прошлого года четыре раза шли дожди.

А вот по данным прогноза погоды Гидрометцентра России, дожди в Нижнем Тагиле на ближайшее время ожидаются в субботу 19 июня и во вторник 22 июня. Количество осадков, которое выпадает в Нижнем Тагиле в течение марта, составляет 35,6 миллиметра, в мае — 70,8 миллиметра.

Чего ждать дальше

Снижение уровня воды в реках региона значительно повлияло на рыболовство. Один из тагильских рыбаков рассказал TagilCity.ru, что обмеление воды приводит к снижению уровня кислорода и рыба находится не в самых комфортных условиях, а вода в обмелевшем водохранилище прогревается раньше, зацветает, и водоросли отнимают у рыб кислород. Может ухудшиться и качество воды. Из-за обмеления в ней растёт концентрация вредных веществ.

Рыбачить невозможно, из-за жары трава все дно заполонила, если вода прогреется ещё сильней, начнёт умирать хариус — краснокнижный представитель,заявил Григорий.

Хариус — небольшая рыба длиной до 50 сантиметров и массой до одного килограмма. Рыба относится к семейству лососёвых и третьему статусу редкости. В Красной Книге РФ относится ко второй категории редкости — сокращающиеся в численности или распространении.

Также обмеление рек замедляет рост водорослей, ухудшает их снабжение питательными веществами. Влияние на почву в результате обмеления рек проявляется в почвообразовательном процессе, изменении солевого баланса, воздушного и теплового преобразования, изменении химических, а также микробиологических свойств, скорости протекания процессов переработки органических компонентов.

Снижение уровня воды в реках вредит сразу нескольким видам животных. По правилам пищевой цепочки, когда один вид животных снижает популяцию, от этого страдают хищники, которые охотились на него. В данном случае от снижения количества рыбы в водоемах могут пострадать птицы и небольшие животные.

В жару интенсивное испарение воды, у нас остается засушливая погода. Когда уровень воды падает, подпитываться пруду нечем, это может привести к проблемам с водоснабжением,предполагает эколог Андрей Волегов.

Засушливая погода и низкий уровень воды в водоемах скажутся и на сельском хозяйстве. С одной стороны, вырастет водопотребление для полива в садах и на полях, а при и так низком уровне воды это станет еще большей проблемой. В результате плановые объемы урожая в регионе могут оказаться под угрозой. Это может повлечь очередное повышение цен.

Избежать критических последствий обмеления уральских рек поможет просвещение населения. Эколог Андрей Волегов заявил, что бороться с низким уровнем воды в реках нелегко. Специалист считает целесообразным через СМИ уведомлять о бережном отношении к природным ресурсам жителей городов, чьи водоемы подверглись обмелению.

Хотелось бы, чтобы жители отнеслись к подобной ситуации с понимаем и во благо обеспечения города водой пользовались ею экономнее. Также сократить уровень потребления воды возможно на предприятиях,считает эколог Андрей Волегов.

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