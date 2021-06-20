Антон Котяков заявил о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

Слова министра труда приводит издание newsnn.ru. Котяков отметил, что принятие решения об обязательной вакцинации лежит на главных санитарных врачах регионов. То есть решение о проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям выносят на уровне субъектов. “Если решение об обязательной вакцинации принято, то сотрудники, поименованные в соответствующем документе, должны обязательно делать прививку”, - сказал Котяков.