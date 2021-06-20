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Антон Котяков заявил о возможности отстранения от работы непривитых сотрудников

20 июня 2021, 09:03
Фото: pixabay.com
По заявлению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в случае действия в регионе РФ постановления санитарного врача об обязательной вакцинации для определенных групп работников непривитого сотрудника можно отстранить. Срок отстранения равен времени, на которое вводят обязательную вакцинацию.

Слова министра труда приводит издание newsnn.ru. Котяков отметил, что принятие решения об обязательной вакцинации лежит на главных санитарных врачах регионов. То есть решение о проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям выносят на уровне субъектов. “Если решение об обязательной вакцинации принято, то сотрудники, поименованные в соответствующем документе, должны обязательно делать прививку”, - сказал Котяков.

Если объективные причины для отказа от вакцинации у работника отсутствуют, то на время пандемии его могут отстранить от выполнения трудовых обязанностей без сохранения заработной платы.

#Общество
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