Береза упала на маму с дочкой на оленьей ферме в Сысертском районе

Происшествие случилось 10 июня, около 12.10. Свидетели подчеркнули, что медики прибыли спустя час. По их словам, муж и сын пострадавшей стояли поодаль. В момент, когда дерево рухнула, девушка снимала оленей. Дочь, которая находилась рядом, от удара потеряла сознание, сообщает Е1.