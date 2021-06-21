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Екатеринбуржец угрожал взорвать девушку гранатой и разместил ее фото на порносайте

21 июня 2021, 07:28
Фото: 1mediainvest.ru
Екатеринбуржец преследует девушку в течение полугода. Он пытается добиться ответной любви, а за отказ оскорбляет и угрожает расправой. Он уже приходил в дом к девушке с гранатой.

Она обратилась в полицию с заявлением, пишет E1 со ссылкой на пострадавшую Лилию.

Девушка рассказывает, что она старше преследователя на пять лет. Познакомились они у нее на работе. Лилия работает инструктором в тренажерном зале.

Мужчина сначала брал индивидуальные тренировки, а потом стал писать девушке с вопросами по упражнениям. Уже позднее мужчина начал приглашать Лилию на свидания. В один из дней она приняла предложение и несколько раз встретилась с Владимиром. После этого Лилия поняла, что не хочет встречаться с молодым человеком. Она сообщила ему об этом, он согласился, но позднее начались преследования.

Мужчина караулил девушку у работы, покупал абонементы в зал, покупал букеты и писал сообщения с угрозами, уговорами и так далее.

Лилия планировала обратиться в полицию, но Владимир утверждал, что договорится обо всем. В результате девушка все равно обратилась к правоохранителям, но друзья преследователя уговорили ее забрать его.

Однако преследования не прекратились. Владимир напал в подъезде, а затем выложил ее фото на порносайте и пытался поговорить, выдернув из гранаты чеку.

В Следственном комитете Свердловской области проводится по данному факту проверка и будет принято решение о возбуждении уголовного.

#Жалоба#Екатеринбург#Преследование#Новости УрФО#Общество
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