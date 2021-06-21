Екатеринбуржец угрожал взорвать девушку гранатой и разместил ее фото на порносайте

Мужчина сначала брал индивидуальные тренировки, а потом стал писать девушке с вопросами по упражнениям. Уже позднее мужчина начал приглашать Лилию на свидания. В один из дней она приняла предложение и несколько раз встретилась с Владимиром. После этого Лилия поняла, что не хочет встречаться с молодым человеком. Она сообщила ему об этом, он согласился, но позднее начались преследования.