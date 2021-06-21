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Канализация на Тагилстрое в Нижнем Тагиле будет прочищена за 1,8 млн

21 июня 2021, 09:10
Фото: 1Mediainvest.ru
Прочистка сетей канализации планируется на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. На эти цели ООО «Водоканал-НТ» выделило 1,8 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены без остановки действующих коллекторов.

При этом должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды, не допускается выход сточных вод и их попадание на рельеф. Подрядчик несет ответственность за нарушение технологического процесса и режима работы действующих установок и оборудования в процессе выполнения работ, сообщается в техническом задании.

Планируется, что прочистка будет осуществлена на улицах Матросова, Техническая, Кутузова, Шевченко, Металлургов. Контракт будет действовать со дня заключения до 31 октября 2021 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 июня.

Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жаловались на фекальные потопы в подвалах их домов. Они утверждали, что ООО «Водоканал-НТ» бездействует в данном вопросе. В результате была проведена прокурорская проверка, которая выявила нарушения. В частности, отсутствуют надлежащие условия для отведения сточных вод на очистные сооружения, несвоевременно устраняются засоры в ливневках. Также компания не исполняла условия договора, касающиеся сохранения дворов и домов, а также своевременно не реагировала на заявки и жалобы жителей. В отношении «Водоканал-НТ» было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако директор компании Вячеслав Таран заявил, что в затоплениях виноваты сами жители многоквартирных домов.

Директор тагильского «Водоканала» обвинил жителей в затоплении подвалов
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#Канализация#Экология#Вячеслав Таран#Тагилстрой#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экономика
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