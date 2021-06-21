Канализация на Тагилстрое в Нижнем Тагиле будет прочищена за 1,8 млн

Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жаловались на фекальные потопы в подвалах их домов. Они утверждали, что ООО «Водоканал-НТ» бездействует в данном вопросе. В результате была проведена прокурорская проверка, которая выявила нарушения. В частности, отсутствуют надлежащие условия для отведения сточных вод на очистные сооружения, несвоевременно устраняются засоры в ливневках. Также компания не исполняла условия договора, касающиеся сохранения дворов и домов, а также своевременно не реагировала на заявки и жалобы жителей. В отношении «Водоканал-НТ» было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако директор компании Вячеслав Таран заявил, что в затоплениях виноваты сами жители многоквартирных домов.