Конфликт произошёл в уральском вузе между его главой и преподавателями

10 июня должна была состояться комиссия по трудовым спорам, чтобы разрешить этот конфликт, но отменилась. Причиной отмены заседания стал отказ руководства вуза работать в комиссии.
Члены профсоюза, которые входили в состав трудовой комиссии, рассказали, что заседание отменилось по инициативе руководства института, сославшись на формальные причины: отсутствие печати комиссии, а также утверждённого положения о сборе комиссии, пишет «Ура.ру».
В пресс-службе института прокомментировали, что комиссию по трудовых спорам создало само руководство вуза, а не заработала она из-за сотрудников профсоюза, которыми не были предоставлены нужные для этого документы.