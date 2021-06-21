TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конфликт произошёл в уральском вузе между его главой и преподавателями

21 июня 2021, 07:51
Фото: 1Mediainvest.ru
Конфликт между директором и 40 преподавателями Уральского института управления произошёл из-за того, что преподавателям не продлили трудовые контракты, перенеся эту процедуру на август.

10 июня должна была состояться комиссия по трудовым спорам, чтобы разрешить этот конфликт, но отменилась. Причиной отмены заседания стал отказ руководства вуза работать в комиссии.

Члены профсоюза, которые входили в состав трудовой комиссии, рассказали, что заседание отменилось по инициативе руководства института, сославшись на формальные причины: отсутствие печати комиссии, а также утверждённого положения о сборе комиссии, пишет «Ура.ру».

В пресс-службе института прокомментировали, что комиссию по трудовых спорам создало само руководство вуза, а не заработала она из-за сотрудников профсоюза, которыми не были предоставлены нужные для этого документы.

Материалы по теме
Грант на разработку нового учебного курса выиграл тагильский преподавательОбеспечить жильём преподавателей предложила тагильский педагог
#Екатеринбург#Свердловская область#Конфликт#Институт#Трудовой кодекс#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25