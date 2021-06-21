Население Свердлово Тверской области пожаловалось на туристов

Жители сел Весна и Свердлово были бы не против, чтобы туристы приезжали и к ним, но при этом вели себя с большим уважением к окружающим их людям и экологии. По мнению сельчан, местным властям необходимо провести рейд по самым "злачным" местам такого "дикого отдыха", чтобы увидеть все воочию.