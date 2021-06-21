Население Свердлово Тверской области пожаловалось на туристов

Как пишет tver.aif.ru, неожиданное засилье туристов внесло диссонанс в жизнь сельчан. Сами они приветствуют развитие туризма, но когда это происходит организованно и не причиняет никому вреда. Здесь же, утверждают жители, гости ведут себя крайне неуважительно по отношению к окружающим. Они даже не смущаются, что поблизости находится старинное кладбище.
"На Троицу решил сходить на кладбище, положить цветы на могилу деда. Подхожу, а за оградой музыка гремит, мат, пьяные шастают, у ворот кладбища не пройти из-за припаркованных автомобилей", - рассказал один из местных жителей.
Администрация Конаковского района поступающие жалобы на отдыхающих игнорирует. При этом полиция тоже бездействуют. Но в регионе есть пример - Ямской лес, где гости отдыхают культурно и цивилизованно.
Жители сел Весна и Свердлово были бы не против, чтобы туристы приезжали и к ним, но при этом вели себя с большим уважением к окружающим их людям и экологии. По мнению сельчан, местным властям необходимо провести рейд по самым "злачным" местам такого "дикого отдыха", чтобы увидеть все воочию.