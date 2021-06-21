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Население Свердлово Тверской области пожаловалось на туристов

21 июня 2021, 18:36
Фото: pixabay.com
Жители деревни Свердлово Конаковского района Тверской области жалуются на отдыхающих на берегу Волги. Туристы включают громко музыку, игнорируют эпидемиологические требования, вызывая этим недовольство у местных. Берег реки становится мусорной свалкой.

Как пишет tver.aif.ru, неожиданное засилье туристов внесло диссонанс в жизнь сельчан. Сами они приветствуют развитие туризма, но когда это происходит организованно и не причиняет никому вреда. Здесь же, утверждают жители, гости ведут себя крайне неуважительно по отношению к окружающим. Они даже не смущаются, что поблизости находится старинное кладбище.

"На Троицу решил сходить на кладбище, положить цветы на могилу деда. Подхожу, а за оградой музыка гремит, мат, пьяные шастают, у ворот кладбища не пройти из-за припаркованных автомобилей", - рассказал один из местных жителей.

Администрация Конаковского района поступающие жалобы на отдыхающих игнорирует. При этом полиция тоже бездействуют. Но в регионе есть пример - Ямской лес, где гости отдыхают культурно и цивилизованно.

Жители сел Весна и Свердлово были бы не против, чтобы туристы приезжали и к ним, но при этом вели себя с большим уважением к окружающим их людям и экологии. По мнению сельчан, местным властям необходимо провести рейд по самым "злачным" местам такого "дикого отдыха", чтобы увидеть все воочию.

#Общество
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