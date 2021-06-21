Пересмотреть дело тагильского стрелка Борисова просят суд его друзья

Знакомый Александра Борисова, осужденного на 9 лет лишения свободы за убийство 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, написал письмо, в котором обратился к общественности по поводу произошедшего инцидента и приговора, вынесенного судом. Александр Павлов считает, что при рассмотрении уголовного дела выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и не подтверждаются доказательствами.
Не были учтены записи двух видеокамер с места произведения выстрелов, подтверждающие, что умышленных действий причинения вреда и умысла на лишение жизни ребёнка не было,цитирует письмо АН «Между строк».
Также он уверяет, что не были учтены показания свидетелей дела. А роковой выстрел, из-за которого в последствии в больнице скончался ребенок, совершил несовершеннолетний стрелок, а не Борисов, привлеченный к уголовной ответственности.
В соответствии с требованиями УПК РФ в данной ситуации должна была быть назначена и проведена повторная экспертиза в ином экспертном учреждении. Этого сделано не было, что влечёт за собой вынесение незаконного приговора Александру Борисову, пишет Павлов.
В обращении отмечается, что стрелки не могли знать, что за деревьями играют дети, а потому сделанные из экспериментов выводы по поводу видимости и слышимости детей с места стрельбы, которые были взяты за основу при вынесении приговора в части умышленного причинения смерти, можно назвать «надуманными».
При этом авторы письма уверяют, что не оправдывают и не защищают своего друга и родственника и не хотят переложить ответственность на другого, а просто просят правосудт=ие вынести объективный приговор.
Произошедшая трагедия — это роковое стечение обстоятельств, говорится в письме.
По словам Павлова, сейчас Борисов готовится направить кассационную жалобу в Верховный суд на пересмотр приговора.
Напомним, в конце декабря 2020 года Александр Борисов, из винтовки которого был застрелен семилетний ребенок в Нижнем Тагиле, был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в «Убийстве малолетнего лица из хулиганских побуждений».